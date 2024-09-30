Anadolu Otoyolu'nda yağmur kazaları

Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nda etkili olan yağmur nedeniyle meydana gelen 7 ayrı kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak, yolda kayganlaşmaya neden oldu. İlk kaza, saat 10.30 sıralarında Dörtdivan Gişeleri mevkisinde gerçekleşti. Ankara yönüne giden yabancı plakalı bir TIR, başka bir yabancı plakalı cip ve 06 BG 3117 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışma sonucu otomobil, bariyerleri aşarak takla attı ve yol kenarındaki su kanalına devrildi. Otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

Bir saat sonra, aynı bölgede başka bir kaza meydana geldi. 26 ABH 929 plakalı otomobil, Ankara yönüne giden 34 KRR 394 plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulan 34 KRR 394 plakalı araç, dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarparak devrildi ve içindeki bir kişi yaralandı.

Yağmur nedeniyle Anadolu Otoyolu'nda ayrıca 5 ayrı noktada kontrolünü kaybeden otomobiller bariyerlere çarparak hasar gördü.