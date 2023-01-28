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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, işçi servisi ile 2 tır ve kamyonetin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada ilaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 17:30
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı
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Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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