﻿Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Otoyolun İstanbul istikameti Kapantepe Viyadüğü mevkisinde, işçileri taşıyan servis otobüsü, 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otobüs, bariyere çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Kazada otobüste bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İlaç yüklü tırdaki malzemeler yola saçılırken, İstanbul istikametine ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
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