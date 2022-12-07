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Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, dronla yapılan denetimde kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 16:43
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde dronlu denetim. Kurallara uymadıkları tespit edilen sürücülere ceza kesildi

Anadolu Otoyolu'nda kurallara uymayan sürücüler drondan kaçamadı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Güzergahta, şerit ihlali ve aşırı hız yapan, emniyet kemeri takmayan, araç kullanırken cep telefonuyla görüşenler dronla tespit edildi.

Kurallara uymadığı belirlenen araçların plakalarına, Trafik Kanununun ilgili maddeleri uyarınca çeşitli cezalar kesildi.

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