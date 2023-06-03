Anadolu Parsı böyle görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapan ile görüntülenen Anadolu parsının yeniden görüntülendiğini açıkladı.

Anadolu parsının görüntüleri, sosyal medyada, "Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi." notuyla paylaşıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre hassas 'en tehlikede' kategorisinde yer alan ülkemiz yaban hayatının nadide türü Anadolu parsı, genel müdürlüğümüzce kurulan fotokapanlarla 25 Ağustos 2019 tarihinde ilk kez görüntülendi. 1974 yılından bu yana nesli tükendiği düşünülen Anadolu'nun bu en özel ve ender türünü araştırma, izleme ve koruma faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce titizlikle gerçekleştiriliyor. Bütün leopar alt türleri arasında en büyük leopar alt türü olan Anadolu parsı, yalnızca biyoçeşitlilik açısından değil Anadolu'nun tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip."

Anadolu parsının, elde edilen bulgulara göre günde 25 kilometreden fazla hattı dolaştığı da tespit edildi.