Anadolu Parsı böyle görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan Anadolu parsının yeniden görüntülendiğini duyurdu.

Anadolu Parsı böyle görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 1974'ten sonra ilk kez 25 Ağustos 2019'da fotokapan ile görüntülenen Anadolu parsının yeniden görüntülendiğini açıkladı.

Anadolu parsının görüntüleri, sosyal medyada, "Efsane bütün heybetiyle bu kadim topraklarda yeniden görüntülendi." notuyla paylaşıldı.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz. Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre hassas 'en tehlikede' kategorisinde yer alan ülkemiz yaban hayatının nadide türü Anadolu parsı, genel müdürlüğümüzce kurulan fotokapanlarla 25 Ağustos 2019 tarihinde ilk kez görüntülendi. 1974 yılından bu yana nesli tükendiği düşünülen Anadolu'nun bu en özel ve ender türünü araştırma, izleme ve koruma faaliyetleri Genel Müdürlüğümüzce titizlikle gerçekleştiriliyor. Bütün leopar alt türleri arasında en büyük leopar alt türü olan Anadolu parsı, yalnızca biyoçeşitlilik açısından değil Anadolu'nun tarih ve kültüründe de önemli bir değere sahip."

Anadolu parsının, elde edilen bulgulara göre günde 25 kilometreden fazla hattı dolaştığı da tespit edildi.

anadolu-parsi3334.jpg

anadolu-parsi3333.jpg

anadolu-parsi4444.jpg

pars-fototto33.jpg

Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu Yaşam
Ordu'da fındık bahçelerini ceviz büyüklüğünde dolu vurdu
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi Yaşam
Kempinski Hotel The Dome Belek dünyanın en iyi 5 oteli arasına girdi
Bolu'da sağanak etkili oldu Güncel
Bolu'da sağanak etkili oldu
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı Spor
Bjelica'dan sürpriz tercih: Trabzon'da ilk 11'ler açıklandı
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü Yaşam
Bilecik'te tarım arazileri ve yollar zarar gördü
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek” Magazin
Dilan Polat'tan kocasına dev sürpriz! “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek”
Konya'da kazanan çıkmadı Spor
Konya'da kazanan çıkmadı