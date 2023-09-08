Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi. Nesli tehlike altındaydı

Nesli tükenme tehlikesinde olan Anadolu parsı, doğaya yerleştirilen fotokapanlarca tekrar görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Anadolu parsı fotokapanla görüntülendi. Nesli tehlike altındaydı

Anadolu'nun en gizemli hayvanlarından Anadolu parsı, fotokapanlarla yeniden görüntülendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu’nun gizemli efsanesi Anadolu parsı (Panthera pardus tulliana) bu kez yine bütün heybetiyle, sislerin içerisinde, Genel Müdürlüğümüzce doğaya yerleştirilen fotokapanlarla görüntülendi" denildi.

Ayrıca paylaşımda, "Bu kadim topraklar ilelebet onun yurdu olsun diye izlerini sürüyor, işaretlerini takip ediyor ve onu koruyoruz" notu düşüldü.

Öte yandan fotokapanlardan elde edilen veriler, Bakanlık tarafından gerçekleştirilen "Anadolu Parsının Eylem Planı" çerçevesinde ve yaban hayatı geliştirme sahalarının yönetim planlarında altlık veri olarak kullanılacak.

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