Anadolu şeritli semenderi görüntülendi

Ilgaz Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü, sosyal medya platformlarından yaptığı duyuruda, nadir ve korunması gereken bir tür olan Anadolu şeritli semenderin Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda görüldüğünü aktardı.

Yapılan paylaşımda, Anadolu şeritli semenderin yaşam alanlarının genellikle durgun su birikintileri olduğu ve bu nedenle korunmalarının önemine vurgu yapıldı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın biyolojik çeşitlilik bakımından zengin olduğu ve Türkiye'nin doğal mirasını koruma adına önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Ayrıca, Ilgaz'ın endemik bitki türlerine ev sahipliği yapmasının yanı sıra, nesli tehlike altında olan birçok bitki ve hayvan türünü barındırdığı da vurgulandı.