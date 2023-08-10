Anadolu ve Yunan mitolojisinde kadın savaşçıların kavmi hangisi?

Amazonlar, Yunan ve Anadolu mitolojisinde kadın savaşçılardan oluşan kavme deniyor. İşte ayrıntılar…

Anadolu ve Yunan mitolojisinde kadın savaşçıların kavmi hangisi?

Anadolu, İskit ve Yunan mitolojisinde Amazonlar, Sarmatya'nın Scythia ile sınır bölgesinde yaşamışlardır.

İnanışa göre, Amazon savaşçılar genellikle Yunan savaşçılarla savaşırken resmedilmiştir.

Amazonlar Antik çağda birçok tarihi kavimle ilişkilendiriliyor.

Günümüzde de amazon ismi genel olarak kadın savaşçı ile eş anlamlı olarak kullanılıyor.

Amazon kelimesinin Farsça, savaşçılar anlamına gelen hamazan kelimesinde türediğini söyleyenlerde vardır.

Yaygın inanışa göre Amazonların rahat yay ve mızrak kullanabilmek için sağ memelerini kestikleri veya yaktıkları söylenir.

Amazonların birçok kenti kurdukları iddia edilir, bunlar arasında Ephesus, Sinope, Paphos ve Smyrna sayılabilir.

İskit dilinde de kendilerine oiorpata denmektedir.

İlk zamanlarda Yunan savaşçılarına benzetilen Amazonlar sonradan Pers etkisiyle resmedilmişlerdir. Kayıtlara göre Amazonlar Çok değişik kaynaklarda savaşçı kadınlar hakkında bilgilere rastlanmaktadır.

Öne Çıkanlar
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
Ahmet Çakar’dan TFF Başkanı’na büyük suçlama: Sen önce cep telefonundaki Bylock’un hesabını ver
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
F.Bahçe, Beşiktaş, Adana Demirspor sahada. Bugünkü 2 maç şifresiz kanalda
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ı bekleyen Chamberlain tehlikesini Şerafettin Tilki açıkladı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Arzu Sabancı: Nişantaşı, Bebek, sokaklar, kafeler, Türkçe konuşan yok. Simsiyah kıyafetlilerle kaplı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Son Haberler
Eminönü'nde dilenen çocuğun 2 saatlik kazancı bakın ne kadar çıktı Güncel
Eminönü'nde dilenen çocuğun 2 saatlik kazancı bakın ne kadar çıktı
Moskova'daki fabrikanın enkazında 12 kişiden haber alınamıyor Dünya
Moskova'daki fabrikanın enkazında 12 kişiden haber alınamıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon artmaya devam edecek Ekonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyon artmaya devam edecek
Ankara'da iki araç reklam direğine çarptı: 7 yaralı Güncel
Ankara'da iki araç reklam direğine çarptı: 7 yaralı
Fransa, Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu Dünya
Fransa, Burkina Faso vatandaşlarına vize vermeyi durdurdu
Rüyada orman görmek ne demek? Rüyada orman görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada orman görmek ne demek? Rüyada orman görmek neye işaret?
Beytüşşebap kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi Güncel
Beytüşşebap kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi