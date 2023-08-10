Anadolu ve Yunan mitolojisinde kadın savaşçıların kavmi hangisi?

Anadolu, İskit ve Yunan mitolojisinde Amazonlar, Sarmatya'nın Scythia ile sınır bölgesinde yaşamışlardır.

İnanışa göre, Amazon savaşçılar genellikle Yunan savaşçılarla savaşırken resmedilmiştir.

Amazonlar Antik çağda birçok tarihi kavimle ilişkilendiriliyor.

Günümüzde de amazon ismi genel olarak kadın savaşçı ile eş anlamlı olarak kullanılıyor.

Amazon kelimesinin Farsça, savaşçılar anlamına gelen hamazan kelimesinde türediğini söyleyenlerde vardır.

Yaygın inanışa göre Amazonların rahat yay ve mızrak kullanabilmek için sağ memelerini kestikleri veya yaktıkları söylenir.

Amazonların birçok kenti kurdukları iddia edilir, bunlar arasında Ephesus, Sinope, Paphos ve Smyrna sayılabilir.

İskit dilinde de kendilerine oiorpata denmektedir.

İlk zamanlarda Yunan savaşçılarına benzetilen Amazonlar sonradan Pers etkisiyle resmedilmişlerdir. Kayıtlara göre Amazonlar Çok değişik kaynaklarda savaşçı kadınlar hakkında bilgilere rastlanmaktadır.