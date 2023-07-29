Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana böyle yakalandı

Türkiye'nin endemik türlerinden olan Anadolu yaban koyunu yavrusu, fotokapana yansıdı.

KAYNAK: DHA
Anadolu yaban koyunu yavrusu fotokapana böyle yakalandı

Türkiye'ye özgü tür olan Anadolu yaban koyunu sayısı yaşam alanlarının tahrip edilmesi, bilinçsiz ve yasa dışı avlanmaları nedeniyle 1967 yılında 35 bireye kadar düştü. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucu sayısı tekrar artmaya başladı. Anadolu'da 'Kaya davarı', 'Dağ koyunu', 'Ceran' adlarıyla anılan Anadolu yaban koyunu sayısı üretme istasyonlarında 631, doğada 500 olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1131'e ulaştı.

DKMP, yeni doğan Anadolu yaban koyunu yavrusunun fotokapana yansıyan görüntülerini sosyal medya hesabından, 'Hayata gözlerini yeni açan Anadolu yaban koyunu yavrusu, çevresine umut ve neşe saçıyor' notu ile paylaştı. Görüntüde, yürümekte zorluk çeken Anadolu yaban koyunu yavrusunun, fotokapana poz verdikten sonra annesinin peşinden koşmaya çalıştığı görüldü.

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