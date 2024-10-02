Anadolu’da eğitime erişim için 11’inci adım

Yoksulluğun ve şiddetin eğitimle üstesinden gelinebileceği inancıyla toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirme, herkes için ruh sağlığı projeleriyle birey ve toplumu güçlendirme çalışmaları yapan sivil toplum kuruluşu Dünya İnsani Dayanışma Derneği, Dezavantajlı Bölgelerde Sürdürülebilir Eğitim Projesi kapsamında 240 öğrenciye hizmet verecek 11. köy okulunu açmaya hazırlanıyor. Bitlis'in Yolalan ilçesinde faaliyete geçecek ve bu köylerde ikamet eden çocukların eğitim alabileceği okulun temel atma töreni, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Yolalan Belediye Başkanı Kerem Çabuk, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Dünya İnsani Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı - Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, AK Parti İl Başkanı Av. Kadir Köstekçi, Zırhlıoğlu Şirketler Grubu Elif Zırhlıoğlu ve Fatih Zırhlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşmişti.

30 KÖYDE 1276 ÇOCUK, 242 KADIN VE 39 ERKEK İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Açılışa kısa vakit kala köy okulu projesi kapsamında derneğin gönüllüleri Bitlis’in köylerini gezerek kadın ve çocuklarla buluştu. Toplamda 30 köy gezerek 1276 çocuk ve ergen, 242 kadın, 39 erkek ile görüşüldü. Çocuk cinsel istismarını önleme, şiddetsiz iletişim, cinsel sağlık ve üreme, madde bağımlılığı, sanat ve oyun çalışmaları, travma odaklı psikososyal destek konulu atölyeleri gerçekleştirildi. Bu atölyelerde birçok konuya değinildi. Yetişkin kadınlarla kadın üreme sağlığı, meme kanseri, rahim ağzı kanseri, korunma yolları, sağlıklı cinsel ilişki, genel sağlık gibi konuların üzerinde durularak bu konularda önleyici çalışmalar yapıldı. İhtiyaca göre kadınların çocukları ve eşleri ile yaşadıkları iletişim problemleri üzerinde durularak ev içi iletişimi güçlendirmek, şiddetsiz iletişim yollarını bulmak üzerine etkinlikler yapıldı. Aynı zamanda bölgede erken yaşta evlilikler yaygın olduğundan erken yaşta evlenmiş kadınlarla konuyla ilgili travma odaklı duygu ve baş etme yöntemlerine dair kültüre duyarlı etkinlikler yapıldı.

CİNSEL İSTİSMARI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çocuklarla ise öncelikli olarak çocuk cinsel istismarını önlemeye dönük çalışmalar yapıldı. Bu çalışma ile hedeflenen çocukların özel bölgelerini öğrenmesini, olası bir cinsel istismar durumunda kendilerini yalnız ve çaresiz hissetmemelerini sağlamak, olası çözüm yollarını ve güvenli alanlarını bulmalarını sağlamaktı. Aynı zamanda çocuklarla gerçekleştirilen duygu atölyelerinde çocukların güncel korkuları ve baş etme üzerine konuşularak çocukların ruh sağlığına sürdürülebilir katkılar sunuldu.

ÇALIŞMALAR GEREKLİLİĞİ GÖSTERDİ

Bu çalışmaların öncesi ve sonrasında çocukların kendilerini güvende hissetmesi için oyun / sanat atölyeleri gerçekleştirdi. Ergenlerle yapılan atölyelerde ihtiyaca yönelik olarak akran zorbalığı, şiddetsiz iletişim ya da madde bağımlılığı üzerine çalışmalar yapıldı. Bu çalışmaların öncelikli amacı ergenlerin kendi arasındaki iletişimini ve akran dayanışmasını güçlendirmek, yaşadıkları ev içi problemler ile baş etme becerilerini güçlendirmek, olası bir madde kullanımı durumunda önleyici çalışmalara yapmaktı. Bölgeden alınan olumlu geri dönüşler ekiplerimize bu konulara dair çalışmaların ne kadar gerekli olduğunu gösterdi.

ŞİDDET VE TRAVMANIN HER TÜRÜYLE MÜCADELE EDİYORUZ

Daha önce Hakkari, Ağrı, Erzurum, Kars, Van, Mardin, Nepal ve Afrika’da psikososyal destek projeleri gerçekleştiren Dünya İnsani Dayanışma Derneği’nin Kurucu Başkanı ve Direktör Doç. Dr. Ayten Zara, “WHR olarak yoksulluğun ve şiddetin üstesinden eğitimle gelinebileceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, toplumu şiddete ve travmaya karşı bilinçlendirmek, dezavantajlı bölgelerde sürdürülebilir eğitimler ve ruh sağlığı projeleri yaparak birey ve toplumu güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Barışçıl bir insanlık umuduyla, şiddet ve travmanın her türüyle mücadele ediyoruz” sözleri ile projelerin amaçlarından bahsetti.