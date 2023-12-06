Anadolu'dan ABD’ye kaçırılan 41 tarihi eser Türkiye’ye teslim edildi

ABD’de ele geçirilen Anadolu’ya ait 41 tarihi eser, New York’ta Türk yetkililere teslim edildi.

KAYNAK: AA
Anadolu'dan ABD’ye kaçırılan 41 tarihi eser Türkiye’ye teslim edildi

ABD'de ele geçirilen Anadolu'ya ait 41 tarihi eser, Kültür ve Turizm Bakanlığının ABD'li yetkililerle ortak yürüttüğü çalışmalar sonucu New York'ta Türk yetkililere teslim edildi.

Uzun süren davalar sonucu Türkiye'ye verilmesi kararlaştırılan eserlerin teslimi dolayısıyla Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nda tören düzenlendi.

ABD'deki bazı müzelerin temsilcileri ile bir grup ABD'li akademisyenin de hazır bulunduğu törende, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, Manhattan Bölge Savcılığı ile yapılan ortak çalışma sonucu ele geçirilen Anadolu'ya ait 41 parça kültür varlığını teslim aldı.

New York Türkevi'nde sergilenen eserler arasında, Anadolu'nun Roma Dönemine ait heykeller, pişmiş toprak kap ve figürinler, bazı bronz başlıklar ile Geç Kalkolitik Döneme ait 22 Kiliya tipi idol başı da bulunuyor.

Tarihi eserler, MÖ 7. yüzyıldan MS 7. yüzyıla uzanan geniş bir döneme ait.

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