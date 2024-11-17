Anadolu’nun kültürü Sultangazi’de tanıtıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Anadolu’nun kültürü Sultangazi’de tanıtıldı

İstanbul Sultangazi’de düzenlenen 3. Geleneksel Kuymak Festivali düzenlenen bir törenle yapıldı. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, katıldı.

Anadolu'nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini ve kültürlerini yaşatan Anadolu 3. Geleneksel Kuymak Festivali Sultangazi'ye taşındı. Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Kuymak Festivali açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Kültür, "Sanat sezonu olarak 6 yıldır programlar Sultangazi'de devam ediyor. Bunu başlatan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza yönelik sosyal faaliyetlerimiz var. Bütün Sultangazi'ye hitap edecek şekilde faaliyetlerimiz var. Herkes bu hizmetlerden yararlanıyor" dedi. Program daha sonra çeşitli etkinlikler ile devam etti.

Anadolu’nun kültürü Sultangazi’de tanıtıldı

Anadolu’nun kültürü Sultangazi’de tanıtıldı

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