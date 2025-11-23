Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi’nde görev yapan 41 yaşındaki Ceylan Balcı, son 1,5 yıldır köy köy dolaşarak bini aşkın öğrenciye ve 5 binden fazla köylüye opera sanatını tanıtıyor.

24 Kasım Öğretmenler Günü için Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’e armağan olarak öğrencileriyle birlikte “Mavi Gözlü Bir Kahraman” adlı şarkıyı besteleyen Balcı, eseri Dülük köyü meydanında 20 kişilik öğrenci korosuyla seslendirdi.

‘OPERA SANATINI TANITIYORUM’

Balcı, “Ben gittiğim her yerde, köylerde, kasabalarda, bulunduğum her ortamda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Başöğretmenimizin ilimlerini, ileri görüşlülüğünü, çocuklara ve gençlere anlatmayı kendime bir borç biliyorum. Bu bağlamda Büyük Önder'in önemli bir sözünden yola çıkarak bir proje geliştirdim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki bizlere, 'Sanatçı, alnında ışığı gören kimsedir.' Ben de alnımda ışığı görmeye başladığımdan beri, hissettiğimden beri bir görev olarak Anadolu'yu yaklaşık 1,5 yıldır karış karış, köy köy geziyorum. Ne yapıyorum bu gezilerde? Çocuklara ve gençlere sanatı götürüyorum, opera sanatını tanıtıyorum ve Ata'mızı şarkılarla yad ediyoruz. Hem türkülerimizi hem opera sanatını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yazılmış şarkıları, türküleri hep bir ağızdan çocuklarla söylüyoruz. Bu bağlamda kendimi çok mutlu hissediyorum, çok gururlu hissediyorum. Çocuklara ve gençlere bu derece ilham olmak beni inanılmaz derecede mutlu ediyor” dedi.

‘HAYALİM, SANATI KÖYLÜNÜN AYAĞINA GÖTÜRMEK’

Projesini kurumsallaştırmak için arkadaşlarıyla Anadolu Opera Derneği’ni kurduklarını belirten Balcı, “Bu proje kapsamında yaklaşık 20 köy gezdik. Yakın zamanda projemiz İçişleri Bakanlığı'ndan da onay aldı. Bakanlık bünyesinde Gaziantep ili çevresinde 10 köyü gezmek için Bakanlığımızla anlaştık. Bu beni çok mutlu etti. Ama benim hayalim; tüm Anadolu'yu, tüm yurdu karış karış gezmek, sanatı köylünün ayağına götürmek. Gittiğimiz her yerde çok şükür; çok güzel tepkilerle karşılanıyoruz, çok güzel ağırlanıyoruz. Çocuklar çok şaşırıyor, gençler çok şaşırıyor. Bu sanatı daha önce tanımamış olmalarına, benimle beraber tanımış olmalarına çok mutlu oluyorlar. Hatta bazen korkuyorum 'Acaba operadan korkacaklar mı, türkü ağırlıklı mı ilerlesem' diye; ama türküleri uzattığım zaman 'Hadi bize opera söyle' diye bir tepkiyle de karşılaşabiliyorum” diye konuştu.

‘ANADOLU'YU DOLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİM’

8 yaşındaki kızı Azra’nın da konserlere katıldığını vurgulayan Balcı, “Türkülerimiz çok güzel, bizim öz kültürümüz; kendi kültürümüzle batının sanatını birleştirip yeni bir tatta sunmak farklı geliyor ve güzel karşılanıyor. Her gittiğimiz köyde büyük bir mutlulukla, keyifle ağırlanıyoruz. Konser sonralarında yumurtamızla, yoğurdumuzla köyden uğurlanıyoruz. Ben bir müzik öğretmeni, bir sanatçı olarak yürümeye, gezmeye, Anadolu'yu dolaşmaya devam edeceğim. Türkülerimizi söylemeye ve sanatımı icra etmeye gücüm yettiğince devam edeceğim. Çocuklar ve gençler için yüreğim hiçbir zaman pes etmeyecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onun öğütlerini anlatmaya devam edeceğim. Kızım Azra her köyde, her konserde benimle beraber. Onun da bu projeye dahil olması, bu tabloyu görmesi, hem köydeki çocuklarla beraber etkileşim içinde olması hem de Atatürk sevgisini bu denli hissetmesi beni ayrıca mutlu ediyor” dedi.