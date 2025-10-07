Anahtar Parti: Gazi Meclis’te terör övgüsüne yer yok!

Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Üzeyir Aladağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde DEM Parti grup toplantısında atılan “Biji Serok Apo” sloganlarına sert sözlerle eleştirdi.

Aladağ, söz konusu ifadelerin milletin birliğine, devletin bütünlüğüne ve Gazi Meclis’in saygınlığına yapılmış açık bir saygısızlık olduğunu belirterek, “Bu slogan, binlerce vatan evladını toprağa düşüren terör örgütü PKK’nın elebaşına atıfta bulunuyor. Bu ülkenin annelerinin yüreğini yakan bir ifadeyi Meclis çatısı altında dile getirmek, milletimizin vicdanında derin bir yara açmıştır.” dedi.

Anahtar Parti olarak terörle arasına mesafe koyamayan hiçbir siyasi anlayışı meşru görmediklerini vurgulayan Aladağ, şu ifadeleri kullandı:

“Biz Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle biriz. Ancak kimse ‘dil özgürlüğü’ veya ‘kimlik hakkı’ bahanesiyle terör övgüsünü meşrulaştıramaz. TBMM, terörün değil milletin sesidir. Bu tür söylemler, hem demokrasimize hem milli iradeye gölge düşürmektedir.”

Üzeyir Aladağ, açıklamasının sonunda, Anahtar Parti Afyonkarahisar İl Teşkilatı olarak devletin bölünmez bütünlüğüne, milletin birliğine ve şehitlerin hatırasına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

