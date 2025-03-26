Anahtar Parti: Yolsuzluğun senini, benimi olamaz!

İmamoğlu soruşturmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, “Bu konuda milletimizin durduğu yerde durmaya çalışıyoruz” dedi.

Partisinin Bursa teşkilatının düzenlediği iftar yemeği sonrasında konuşan Sedat Yalçın şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan konularla ilgili milletimiz ne düşünüyor? diye bakıyoruz. Milletimizin durduğu yerde durmaya çalışıyoruz. Milletimiz hiçbir kamu kurumunda hırsızlık, yolsuzluk, adam kayırma istemiyor. Devletin bunların üstüne gidip hukuku korumasını ve bunu yaparken eşit yapmasını istiyor. 'Senin benim' diye ayırt etmesin istiyor. Maalesef bu konuda son 20 yıldır olumlu bir karne yok. Milletimizi işte bu durum rahatsız ediyor"

İktidarın kriz yönetiminde yetersiz kaldığını belirten Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Sedat Yalçın, sorunların kaos yaratmadan çözülmesi gerektiğini vurgulayarak ülkenin kamplara ayrılması ve gençlerin sokağa dökülmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi.