Analogdan Dijitale: İzzet Keribar’dan İstanbul’un zaman yolculuğu!

Artgalerim'den yapılan açıklamaya göre, sergide Keribar'ın 1952'den bugüne çektiği İstanbul fotoğraflarından hazırlanan bir seçki yer alacak.

İstanbul'un farklı yüzlerini yansıtan, kentin görsel olarak keskin değişimini gün yüzüne çıkaran fotoğrafların yer alacağı sergi, analog ve dijital makinelerle çekilen fotoğraflarla ziyaretçilere, teknolojik değişimin fotoğraf sanatındaki etkilerini görme fırsatı da sunacak.

Küratörlüğünü Ercüment Çilingiroğlu'nun üstlendiği, sanatçının sınırlı sayıda diasec baskılı kolaj fotoğraflarının yer alacağı sergi, 29 Ağustos'a kadar 42 Maslak'ta yer alan Artgalerim'de görülebilecek.

İZZET KERİBAR KİMDİR?

İzzet Keribar, Türkiye’nin önde gelen fotoğraf sanatçılarından biridir. 17 Aralık 1936’da İstanbul’da doğmuştur. Fotoğrafçılığa 1950’lerde amatör olarak başlayan Keribar, özellikle İstanbul’un değişen yüzünü, tarihini ve kültürünü yansıtan fotoğraflarıyla tanınır.

Analog ve dijital fotoğrafçılıkta ustalaşmış, hem siyah-beyaz hem de renkli çalışmalarla dikkat çekmiştir.Kariyerine 1952’de amatör bir fotoğraf makinesiyle başlayan Keribar, 1980’lerde profesyonel olarak fotoğraf sanatına yönelmiştir.

Ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanmış, özellikle sokak fotoğrafçılığı, manzara ve belgesel tarzda eserler üretmiştir. İstanbul’un tarihî dokusunu, günlük yaşamını ve mimari güzelliklerini belgeleyen fotoğrafları, sanat dünyasında geniş yankı uyandırmıştır.

Keribar, aynı zamanda fotoğrafçılıkta teknolojik değişimlere uyum sağlamış ve analogdan dijitale geçiş sürecinde önemli eserler ortaya koymuştur. Retrospektif sergileri, özellikle “Analogdan Dijitale” adlı sergisi, onun bu alandaki ustalığını ve İstanbul’a olan tutkusunu gözler önüne seriyor.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyesi olan Keribar, fotoğrafçılık eğitimine de katkıda bulunmuş, atölyeler ve sergilerle genç sanatçılara ilham vermiştir.