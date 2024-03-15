Anamur-Kıbrıs seferleri başlıyor

Kıbrıs-Anamur seferlerine yönelik çalışmalara başladıklarını belirten Tuna, seferlerin yaklaşık iki ay içinde başlayacağını ifade etti.

Anamur'a değer katan projeleri hayata geçirmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Tuna, 2019'da tamamlanmasına rağmen faaliyete geçmeyen Anamur İskelesi'ni atıl durumdan kurtardıklarını vurguladı. Tuna, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yetkililerin desteğiyle, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin işletilmesi için başlatılan girişimlerin başarılı olduğunu belirtti.

Başkan Tuna, Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesi için yapılacak düzenlemelerin tamamlanmasının ardından yaklaşık iki ay içinde Kıbrıs seferlerinin başlayacağını açıkladı. Ayrıca, diğer Akdeniz ülkelerine ticaret ve turizm amaçlı seferler düzenlemeyi planladıklarını belirtti. Bu adımlarla bölgede bir cazibe merkezi oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti.

Bölgenin turizm, ticaret ve tarım potansiyelinin harekete geçirilmesi için başlatılan girişimlere değinen Tuna, atıl durumda olan bu potansiyelin canlandırılmasının önemine vurgu yaptı. Bu çabaların, bölgedeki ekonomik kalkınmaya ve yüksek katma değer sağlayan sektörlerin gelişimine önemli katkılar yapacağını söyledi.

Anamur Feribot ve Deniz Uçağı İskelesinin açılmasının bölge için hayırlı olmasını temenni eden Tuna, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası olarak hizmetlerine güçlü desteklerle devam edeceklerini belirtti. Ticaret Bakanlığı onayıyla kurulan şirketin ortakları arasında Yücelen Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı ile Anamurlu iş insanlarının yer aldığını da vurguladı.