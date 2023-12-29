Anasının nikahını istemek deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Anasının nikahını istemek deyimi ne anlama geliyor?
Anasının nikahını istemek deyimi ne anlama gelir? Anasının nikahını istemek deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Anasının nikahını istemek deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir mala, ürüne (şeye) ederinden ve değerinden çok daha fazla para istemek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Bir şey için olmayacak isteklerde bulunmak anlamlarında kullanılır. Argoda da genel anlamda kullanılır. Olmayacak işler için olmayacak söylemek anlamını da taşımaktadır.

ANASININ NİKAHINI İSTEMEK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Küçücük bir tepsiden anasının nikahı kadar para istiyor yahu."

"Hiç pazarlık yapmadın ev için, adamın yanında övdün de övdün şurası çok güzel burası çok iyi diye. Şimdi ciddi ciddi almak istesek bizden anasının nikahı kadar para isteyecek."

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