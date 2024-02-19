Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci yarın başlıyor

Arslan, 17 Nisan 2012’de Cumhurbaşkanı tarafından Yükseköğretim Genel Kurulu’nun sunduğu 3 aday arasından seçilmiş ve 20 Şubat 2012’de görevine başlamıştı. AYM üyelerinin görev sürelerini 12 yıl ile sınırlayan bir düzenleme bulunuyor. Bu düzenlemeye göre, Zühtü Arslan’ın görev süresi 20 Nisan 2024’te sona erecek. Bu nedenle, Yüksek Mahkemenin iç tüzüğüne göre, başkanlık seçim süreci, Arslan’ın görev süresinin bitmesinden 2 ay önce, yani 20 Şubat’ta başlayacak.

Seçim işlemlerini AYM Başkanı Arslan yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, tarih ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Görev süresi dolan Arslan, aday olamayacak ancak oy kullanabilecek. Yüksek Mahkemenin diğer üyeleri ise başkan adayı olabilecekler.

Genel Kurulda yapılacak seçimde, 15 üyeden en az 8’inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Eğer hiçbir üye yeterli çoğunluğu sağlayamazsa, seçimler devam edecek.

ARSLAN 3 KEZ BAŞKANLIĞA SEÇİLDİ

Zühtü Arslan, 20 Nisan 2012’de başladığı AYM üyeliği görevine devam ederken, ilk olarak 10 Şubat 2015’te Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçildi. Görev süresi dolmasının ardından, 25 Ocak 2019’daki seçimde oyların salt çoğunluğunu alan Arslan, ikinci kez başkan seçildi. En son olarak, 2 Şubat 2023’te AYM Genel Kurulu’nda yapılan seçimde 15 üyeden 8’inin oyunu alarak üçüncü kez AYM başkanı oldu.