Anayasa Mahkemesi'nde yarış başladı

Dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül tarafından AYM üyeliğine seçilen ve 20 Şubat 2012 tarihinde göreve başlayan Arslan, görev süresinin 12 yılı doldurması sebebiyle artık aday olamayacak. Arslan, seçim sürecini yürütecek ve seçimin yapılacağı yer, gün ve saat, en az 7 gün önceden yazılı olarak AYM üyelerine bildirilecek. Zühtü Arslan oy kullanabilecek.

Genel Kurul’da yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8 üyenin oyunu alıp salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıl için AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

FİDAN’A İKİ RAKİP

Kulis bilgisine göre, eski İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan’ın aday olması bekleniyor.

Aralık 2020’de Yargıtay üyeliğine seçilen Fidan, Ocak 2021’de de Erdoğan tarafından AYM üyeliğine seçilmişti. Fidan, Erdoğan’ın desteğiyle Şubat 2023’teki seçimde de aday olmuş fakat seçilememişti.

Fakat kulislerde Fidan’ın karşısına AYM Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan veya AYM üyesi Yusuf Şevki Hakyemez’den birisinin aday olacağı söyleniyor.

Gökcan, Mart 2014’te dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından AYM yesi olarak seçildi. Gökcan, AYM Genel Kurulu tarafından 2019 ve 2023’te AYM Başkanvekilliği’ne seçildi. Hakyemez ise Erdoğan tarafından 2016’de AYM üyeliğine seçildi.

Söz konusu iki isimden birinin 6 uyun garanti olması durumunda adat çıkarılacağı iletiliyor.

ARSLAN’IN OYU ÖNEMLİ

Ayrıca Zühtü Arslan’ın oyunun da yeni başkanın seçilmesi noktasında önemli olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan, AYM Başkanvekili Kadir Özcan ile AYM üyesi Selahaddin Menteş’in de sürpriz adaylar olabileceği iddia ediliyor.

12 MAYIS’TA DENGELER DEĞİŞECEK

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atadığı Arslan’ın ardından Muhammed Emin Kuzu’nun da görev süresi 12 Mayıs’ta sona erecek. Gül’ün atadığı isimlerden geriye sadece Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ile üye Engin Yılıdırım kalacak. Yılmaz Akçil’in 31 Ocak 2024’te atanmasıyla AYM’de salt çoğunluk (15 üyeden 8’i) doğrudan Erdoğan tarafından atanmış isimlerden oluştu.

AYM’nin 15 üyeli genel kurulunun toplanabilmesi için en az 10 üye gerekmekte. Anayasa değişikliğinde iptale, siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verebilmesi için ise toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğu şartı gerekiyor. Bir partinin kapatılması içinse 10 üyenin oyu yeterli.

12 Mayıs’ta da Kuzu’nun yerine atanacak isimle nitelikli çoğunluk (10 üye) Erdoğan’ın atadığı üyelere geçecek.