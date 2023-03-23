AYM'den Erdoğan'ı kızdıracak Yassıada kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP’nin Yassıada’da “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” projesini denetimden kaçırarak yaptırabilmek için kanuna 2013 yılında eklediği maddeyi iptal etti.

AYM, iptal kararını Danıştay Altıncı Dairesi’nin itirazı üzerine verdi.

Danıştay Altıncı Dairesi başvuru kararında, Kıyı Kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu başta olmak üzere tüm imar mevzuatının planlama faaliyetleriyle ilgili olarak öngördüğü kısıtlayıcı hükümlerin ve usulün amacının kamu yararı olduğunu vurguladı.

“KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ KISITLAYICI HÜKÜMLERİ VE USULÜ DE ETKİSİZ KILACAK”

Kararda, itiraz konusu kural uyarınca hazırlanan proje ve planların, kişilerin Yassıada kıyılarından serbestçe yararlanması hakkını ortadan kaldıracağı, kamu yararına aykırı şekilde yapılar inşa edilebileceği, kanunun öngördüğü kısıtlayıcı hükümleri ve usulü de etkisiz kılacağı kaydedildi.

Ayrıca Yassıada’da yapılacak imar düzenlemelerinin ve uygulamalarının imar mevzuatına uygun olma şartının ortadan kaldırılması suretiyle kurala konu uygulama ve düzenlemelerin mevzuata uygunluğunun idari kurullarca denetiminin imkansız kılınacağı ve bu itibarla imar hukukunda denetimsiz bir alanın oluşacağı, bu durumun ise devletin bu konudaki gözetim ve denetim görevini yerine getirmesine engel oluşturacağı belirtildi.

Buna göre kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu açıklandı.

“SİVRİADA’YLA AYNI ŞEKİLDE ANAYASAYA AYKIRI”

Danıştay’ın bu başvurusu üzerine, AYM tarafından yapılan incelemede daha önce Sivriada’yla ilgili benzer durumda alınan karara atıf yapılarak, kuralın benzer biçimde Anayasa’ya aykırı olduğu tespit edildi.

OYBİRLİĞİYLE İPTALİNE KARAR VERİLDİ

Anayasa Mahkemesi neticede şu hükmü kurdu:

Kanuna 2013 yılında eklenen düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE 16 Şubat 2023 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.



ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİRLİKTE AÇTI

2015 yılında çalışmalara başlanan adadaki çalışmalar 2020 yılında tamamlandı. AKP Lideri Erdoğan ve MHP Lideri Bahçeli açılışı yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle gerçekletirildi ve MESA tarafından 5 yılda tamamlandı. Adada 125 odalı otel, 30 bungalov, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi, cami ve kütüphane yer alıyor.