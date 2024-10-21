Anayasa'nın 4 maddesinin olumlu anlamda değiştirilebileceğini söyleyen Kaboğlu'na Özdağ'dan sert yanıt

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Anayasa'nın 4 maddesinin olumlu anlamda değiştirilebileceğini söyleyen Kaboğlu'na Özdağ'dan sert yanıt

İstanbul Barosu Başkanlığı'na seçilir seçilmez HÜDA Par'ın ortaya attığı ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un devamını getirdiği Anayasa'nın değiştirilemez 4 maddesi tartışmalarına İbrahim Kaboğlu da katıldı.

Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine olumlu anlamda dokunulabileceğini savunan İbrahim Kaboğlu'na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sert bir yanıt geldi.

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ÖZDAĞ': BİZ DOKUNANLARA OLUMLU ANLAMDA DOKUNURUZ

İbrahim Kaboğlu'na 'Anayasanın ilk 4 maddesine dokunana biz Zafer Partisi olarak olumlu anlamda dokunuruz' diyen Ümit Özdağ, "Yanına Öcalan’ın avukatlarını alarak İstanbul Barosu seçimlerini kazandın. Şimdi bütün yaşamın boyunca yaptığın Atatürk düşmanlığını ve milli, üniter, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanlığını İstanbul baro başkanı olarak sürdüreceksin. Biz de Atatürkçü, Türk milliyetçisi avukatlar ile seninle ve Kandil kaçkını kadrolar ile mücadele edeceğiz. Şeyh Sait de kazandığını zannetmişti. Atatürk’ün askerleri gelene kadar… Siz de Atatürk’ün avukatları gelene kadar kazandığınızı düşünün…" ifadelerini kullandı.

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