Mansur Yavaş'tan İbrahim Kaboğlu'na ilk 4 madde yanıtı

İstanbul Barosu’nun 34. başkanı olan Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ayağının tozu ile Anayasa'nın ilk 4 maddesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Anayasa'nın değiştirilemez maddelerine olumlu anlamda dokunulabileceğini savundu. İbrahim Kaboğlu dikkat çeken ifadesinde “Tıpkı 1995’te yapıldığı gibi tıpkı 2001’de yapıldığı gibi. 1995’te Başlangıç kısmındaki ırkçı ibareler çıkarıldı. 2001 değişikliğinde ise Madde 14’e ‘İnsan haklarına dayanan laik ve demokratik Cumhuriyet” tanımı kondu. O zaman 1961’de öngörülmüş olan ‘İnsan haklarına dayanan devlet’ kavramı anayasaya yeniden girmiş oldu. Yani daha ileriye götürüldü. Anayasa Mahkemesi de artık bu kavramı kullanmaya başladı. Hep birlikte ‘Hak, hukuk, adalet’ diyeceğiz arkadaşlar. Yolumuz açık olsun.” dedi.

Baro başkanı seçilen Kaboğlu Anayasa’nın ilk 4 maddesini tartışmaya açtı

MANSUR YAVAŞ: SİZE GÖRE OLUMLU OLMASI DURUMU DEĞİŞTİRMİYOR HOCAM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Barosu Başkanı seçilen Prof. Kaboğlu'nun "Değişmez maddelere olumlu anlamda dokunulabilir" açıklamasını eleştirerek bir yanıt verdi.

Anayasa'nın 4. maddesinin çok net olduğunu vurgulayan Mansur Yavaş, Kabloğlu'na hitaben "AY m.4 çok net hocam. AYM iki defa bu konuda karar verdi ve 4. madde ilk 3 maddeyi koruduğu için kendisi de değiştirilemez dedi. Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor." dedi.