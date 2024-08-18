Ancelotti antrenmanı durdurdu. Arda Güler sözlerini herkes duydu

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Ancelotti antrenmanı durdurdu. Arda Güler sözlerini herkes duydu

Arda Güler'in antrenmandaki performansına hayran kalan Ancelotti'nin sözleri İspanya'da gündem oldu.

İspanya La Liga’nın ilk haftasında son şampiyon Real Madrid deplasmanda Mallorca ile karşı karşıya gelecek.

Eflatun Beyazlılar TSİ 22.30’da oynanacak olan mücadele öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi.

Yapılan antrenmanda teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e söylediği sözler gündem oldu.

"BRAVO ARDA"

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arda Güler’in performansından oldukça etkilenen Carlo Ancelotti bir anda “Bravo Arda” diye seslendi.

İşte İspanyol basınındaki o ifadeler:

"İtalyan taktisyen, sol ayaklı oyuncunun kendi ekseninde 2 ya da 3 kez dripling yaptığı ve sonunda Dani Carvajal'a arkadan asist yaparak ortayı bitirmeye çalıştığı bireysel bir hareketle parladığını gördükten sonra öğrencisine 'Bravo Arda' diye seslendi. Arda Güler'in bu hareketi ve ardından Ancelotti'nin bağırması iki taraf arasında var olan bağı doğruluyor."

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