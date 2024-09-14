Ancelotti, Arda Güler için kararını verdi. 'İlk 11’de başlaması zor' demişti

İspanyol devinde Bellingham, Camavinga, Tchouaméni ve Ceballos’un sakatlıkları sonrası daha fazla süre alması beklenen genç yıldız, taraftarların da sevgilisi oldu.

Real Madrid taraftarları, sezon başında orta sahada yaşanan sorunlarına en iyi çözümün Arda Güler olduğunu düşünürken genç yıldızın daha fazla oyunda kalmasını istiyor. Real Madrid’de Tony Kross’un emekli olması sonrası Alman oyuncuya gelecekteki en büyük alternatifin Arda Güler olması bekleniyor.

ANCELOTTİ “İLK 11’DE BAŞLAMASI ZOR” DEMİŞTİ

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti daha önce yaptığı bir açıklamada Arda Güler’in ilk 11’de forma giyme şansının zor olduğunu belirtti. İtalyan teknik adam, "Kesinlikle daha fazla süre alacak. İlk 11'de sürekli başlaması zor ancak takımdaki herkes için bu durum geçerli” ifadelerini kullandı.

ARDA ZORLU DEPLASMANDA İLK 11’DE OYNAYACAK MI?

Real Madrid’de sakatların son durumu ve Arda’nın oyuna etkisi göz önüne alındığında genç yıldızın Sociedad deplasmanında ilk 11’de forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu. İspanyol devine yakınlığı ile bilinen Marca gazetesi Arda’nın bu akşam ilk 11’de forma giyeceğini yazdı. Arda’nın orta sahada Modric ve Valverde ile birlikte oynayacak.

Öte yandan forvette Vinicius JR, Mbappe ve Rodrygo üçlüsü görev alacak.