Ancelotti Arda Güler'e ihanet etti

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Ancelotti Arda Güler'e ihanet etti
Takımdaki geleceği merak edilen Arda güler'e Ancelotti'den sürpriz bir öneri geldi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den Real Madrid’e rekor bir ücret karşılığında transfer olan Arda Güler bir türlü oynayamıyor.

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İlk başlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formadan uzak kalan genç yıldız iyileştikten sonra da Carlo Ancelotti’nin tercihleri nedeniyle şans bulamadı.

Son olarak 16 Mart’ta oynanan Ossasuna maçında sahaya çıkan Arda Güler’in takımdan ayrılacağı konuşulurken ilginç bir iddia geldi.

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İspanyol basınında yer alan habere göre her sorulduğunda Arda Güler’in büyük bir yeteneği olduğunu ve elbet şans bulacağını söyleyen Carlo Ancelotti ekibi aracılığıyla kiralık gitmesini tavsiye etti.

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