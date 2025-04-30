Ancelotti samba yapmayacak! Gece yarısı büyük kavga

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ancelotti samba yapmayacak! Gece yarısı büyük kavga

Real Madrid'den ayrılarak Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmesi beklenen İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti imza aşamasında büyük bir şok yaşadı. Prensip anlaşmasına varan taraflar arasında masada kavga çıktı. Brezilya rotasını Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'a çevirdi.

Brezilya Milli Takımı 2026 Dünya Kupası öncesi teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Sambacıların ilk hedefi Real Madrid ile geçen yıl Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Carlo Ancelotti oldu. İtalyan teknik direktörle prensip anlaşmasına varan Brezilya Futbol Federasyonu yetkilileri detayların görüşüldüğü son toplantıda büyük bir şok yaşadı.

Marca'nın haberine göre, Carlo Ancelotti Brezilya Futbol Federasyonu temsilcileriyle son görüşmeyi yapmak için için dün Londra'ya uçtu. Olumlu başlayan görüşmede rüzgar bir anda terse döndü. Brezilya tarafı Ancelotti'nin haziran ayının başına göreve başlamasını istedi. İtalyan çalıştırıcıysa bu talebi kabul etmedi. İki taraf geri adım atmayınca imza aşamasına gelen anlaşma gece yarısı bozuldu. Masadan kalkan Brezilyalı yetkililer, teknik direktörlük görevi için şu anda Al Hilal teknik direktörü olan ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'a teklif götürdü. Bu anlaşmanın ise kısa süre için sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.

Bu durumsa ilginç bir durumu ortaya çıkardı. Suudi Al Hilal yönetimi ise ayrılacak Jorge Jesus yerine Carlo Ancelotti'yi getirmek için harekete geçti. Habere göre Araplar Ancelotti'ye senelik 50 milyon euroluk bir sözleşme teklif etti. Real Madrid ise Ancelotti yerine eski futbolcusu ve Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'yu teknik direktörlük görevine getirmek istiyor.

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