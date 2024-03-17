Ancelotti'den Arda Güler itirafı: Böylesini görmedim

Kaynak: Haber Merkezi
Ancelotti'den Arda Güler itirafı: Böylesini görmedim
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'le ilgili konuştu.

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 29. hafta maçında Osasuna'yı deplasmanda 4-2 yendi.

Arda Güler, 85. dakikada oyuna girdi. Maçın son anlarında orta sahada topla buluşan Arda, kalecinin öne çıktığını görünce sürpriz bir vuruş yaptı. Orta sahadan çekilen bu şutta top üst direkten döndü.

Karşılaşma sonrası Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'le ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ancelotti şunları söyledi:

"Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim.

Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol"

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