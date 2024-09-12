Ancelotti'den beklenen Arda Güler kararı

La Liga’da geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak istediği başlangıcı yapamayan Real Madrid milli aranın ardından çıkış yakalamak istiyor.
FORMA ARDA GÜLER'İN
14 Eylül Cumartesi günü saat 22.00’de Real Sociedad ile karşılaşcak olan Eflatun Beyazlılar’da Carlo Ancelotti kararını verdi.
İspanyol basınında yer alan habere göre, İtalyan teknik adam orta sahada Modrid, Valvarde ve Arda Güler üçlüsüne yer verecek.
İZLANDA MAÇINA KAYITSIZ KALAMADI
Ancelotti’nin bu kararında genç yıldızın milli takımda gösterdiği performansın etkili olduğu vurgulandı.