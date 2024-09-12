Ancelotti'den beklenen Arda Güler kararı

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Ancelotti'den beklenen Arda Güler kararı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti Arda Güler'e ilk 11'de şans verecek.

La Liga’da geride kalan 4 haftada 2 galibiyet 2 beraberlik alarak istediği başlangıcı yapamayan Real Madrid milli aranın ardından çıkış yakalamak istiyor.

FORMA ARDA GÜLER'İN

14 Eylül Cumartesi günü saat 22.00’de Real Sociedad ile karşılaşcak olan Eflatun Beyazlılar’da Carlo Ancelotti kararını verdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, İtalyan teknik adam orta sahada Modrid, Valvarde ve Arda Güler üçlüsüne yer verecek.

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Ancelotti’nin bu kararında genç yıldızın milli takımda gösterdiği performansın etkili olduğu vurgulandı.

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