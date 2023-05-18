Ancelotti'den flaş itiraf

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City, kendi sahasında Real Madrid'i 4-0 gibi farklı bir skorle devirerek finale kaldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maçtan sonra şu açıklamayı yaptı:

"Maça galibiyeti hak eden bir rakiple karşılaştık. İlk yarı bizden daha yoğun ve kaliteli oynadılar. Planladığımız şeyi yapmadık. Geçen sezon onlardan daha iyi olduğumuz gibi bugün de bizden daha iyiydiler. Bu futbolda olabilir. Rakibin bizden daha iyi olduğu bir maçı kaybettik ama mesele tavır değildi. Bu mağlubiyet, gelecek sezon daha iyi olmaya çalışmak için sadece bir adım.

Bu kadro geçen sezon çok iyi iş çıkardı ve bu sezon da çok iyi iş çıkardı. Önümüzdeki sezon daha da iyi olacağını düşünüyorum. Unutmayın, bu kadro geçen yıl yarı finalde Manchester City'yi mağlup etmişti. Elbette bu kadro geçen sezon olduğu gibi yine Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir.

Genel olarak iyi bir sezon olduğunu düşünüyorum. Umarım son dört lig maçında güçlü bir şekilde bitirebiliriz. Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmak, sadece dört takımın başardığı bir başarıdır. Bazen bir yarı finali kaybedebilirsin."