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Real Madrid'den ayrılma ihtimali olan Ancelotti'nin yeni adresi belli oldu

Real Madrid'in başarılı teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin geleceği merak konusu oldu. Bu sezonu kupasız kapatması halinde takımdan ayrılması beklenen İtalyan teknik adam için Brezilya medyası flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 16:46
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Ancelotti'nin yeni adresi belli oldu

Real Madrid'den ayrılma ihtimali olan Ancelotti'nin yeni adresi belli oldu
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Brezilya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Carlo Ancelotti'yi getirmek istiyor.

Brezilya basınında yer alan habere göre; Brezilya Federasyonun ilk hedefinin Real Madrid'i çalıştıran deneyimli teknik adam Carlo Ancelotti olduğu belirtildi.

Federasyon Başkanı Ednaldo Rodrigues'in, nisan ayında Avrupa'ya bir seyahat düzenleyeceği aktarıldı.

Rodrigues'in, bu seyahat sırasında Real Madrid ve Ancelotti ile temasta bulunacağı belirtildi.

Öte yandan Brezilya Milli Takımı için listede Jose Mourinho ve başka Avrupalı antrenörler de yer aldığı ifade edildi.

63 yaşındaki Carlo Ancelotti'nin, Real Madrid ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

The Athletic, geçtiğimiz günlerde, Real Madrid'in, bu yılı kupasız tamamlaması halinde Ancelotti ile yollarını ayıracağını öne sürmüştü.

Geçen sezon Ancelotti, Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve Lig kupasını kaldırdı.

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