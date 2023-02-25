Real Madrid'i derbide 18'lik forvet kurtardı

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

La Liga...

İzlemesi başka keyif olan bir lig..

Bugün Madrid derbisi yaşandı. Real Madrid, evinde Atletico Madrid'i konuk etti.

Real Madrid'e Barcelona ile arayı kapatmak için mutlak 3 puan gerekiyordu.

Santiago Barnebau'da maça iyi başlayan taraf Atletico Madrid oldu.

Sağdan soldan yaptıkları ataklarla Real Madrid'i adeta boğdu.

Neyse ki Ancelotti'nin öğrencileri, Atletico'ya karşı çabuk reaksiyon gösterdi ve Karim Benzema ile net pozisyonlar bulmaya başladı.

Uzun topları iyi attı Real Madrid. Pas alışverişinde akıcı oyunu iyi sağladı.

Atletico Madrid'in hızlı beki Reinildo talihsiz bir sakatlık yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Oyunda 23 dakika kalabildi. Maça da iyi başlayan isimlerin başında geliyordu ancak şanssızlık yaşadı. Onun yerine oyuna Jose Gimenez dahil oldu.

Real Madrid'in Fransız yıldızı Benzema, ufak bir sakatlık geçirdi. Taraftarı korkuttu ama oyuna kaldığı yerden devam etti.

Benzema demişken, Fransız golcü 2 3 pozisyon dışında topla fazla buluşamadı ve pozisyona giremedi.

Aslında 2 pozisyonda tam Benzema'lık pozisyonlardı, onun kalitesinde bir forvetin golü yazacağı pozisyonlardı ancak son vuruşları yeterli olmadı.

İlk yarının ortaları düşük tempo ile geçildi. İki takım da birbirine üstünlük kuramadı.

Atletico Madrid, defansta hiç boşluk vermedi. Gayet dikkatli ve temkinli oynadı.

Real Madrid'in ataklarını iyi savundular.

İkinci yarıda Real Madrid pas yaparken Atletico Madrid pres yaptı.

Karşılıklı ataklarla tempo biraz da olsa yükseldi.

BARNEBAU'DA KIRMIZI KART

Atletico Madrid, 64. dakikada oyuna ikinci yarı başında dahil olan Angel Correa'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Rüdiger'e ikili mücadele sonrası dirsek attı ve kırmızı kartı gördü.

10 KİŞİ KALDI OYUNUNU HIZLANDIRDI

Atletico'nun 10 kişi kalması, ters tepkime yaptı. Aksine Atletico, ataklarını hızlandırdı ve tehlikeli pozisyonlar yarattı.

Simeone'nin 76'da Morata'yı oyuna alması, hala golü düşündüğünün işaretiydi.

GIMENEZ SAHNEYE ÇIKTI, ATLETICO DERBİDE ÖNE GEÇTİ

Ne demiştik, ters tepti diye.

10 kişi kalan Atletico Madrid, oyuna sakatlanan Reinildo yerine giren Gimenez'le golü buldu.

Maç boyu duran toptan tehlike yaratan Atletico, golü de duran toptan kaydetti. Griezmann'ın ortasına çok iyi yükselen Gimenez, kafayı vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

AMA KARŞINIZDA REAL MADRID VAR

Atletico Madrid golü buldu ancak sevinmesi kısa sürdü.

Real Madrid 85. dakikada golü buldu.

Oyuna 77'de giren 18 yaşındaki forvet Alvaro Rodriguez golünü attı çılgınlar gibi sevindi.

REAL MADRID YARA ALDI

Barcelona'yı takibini sürdüren Real Madrid, zirve yarışında yara aldı. 1-1 biten maç sonrası puanını 52 yaptı.

Lider Barcelona ise yarın oynayacağı maçı yenmesi durumunda puanını 62 yapacak ve 10 puanlık bir fark oluşacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 5 attıktan sonra 10 kişi kalan Atletico'yu yenememek, bana garip geldi.

Bu takım Şampiyonlar Ligi'nin sefiri. Ona laf yok ancak ligde bambaşka bir takım.

Atletico Madrid ise 42 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bakalım liderlik yarışı kızışacak mı yoksa Barcelona alıp başını gidecek mi, merak konusu...