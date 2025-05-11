Anderson Talisca'nın üstüne yürümüştü! Fenerbahçe'den Dusan Tadic kararı

Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Dusan Tadic'in geleceği hala netlik kazanmadı. Hakkında birçok spekülasyon çıkan Sırp oyuncu için sarı-lacivertlilerden karar çıktı.

Yıldız oyuncu, Başakşehir maçının ardından kendisine eski takımı Ajax ile anlaştığı iddialarının sorulması üzerine "Hiçbir kulüple kontrat imzalamış değilim. Ajax benim için önemli bir kulüp Fenerbahçe gibi ama herhangi bir imza atmış değilim Ajax'a. Gelecekte olan şeyleri zaman içerisinde göreceğiz. Her şeyden önce bulunduğunuz kulübe saygı duymanız gerekiyor." sözlerini sarf etmişti.

ALİ KOÇ DUSAN TADIC İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAMAK İSTİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tadic'in önceliği Fenerbahçe'ye verdiği ancak Kanarya'da henüz tecrübeli isim konusunda net bir karar verilmediği belirtildi.

Başkan Ali Koç'un, profesyonelliğine ve karakterine hayran kaldığı oyuncuya 1+1 yıllık bir sözleşme teklif edip sonrasında da kulüpte görev vermek istediği kaydedildi.