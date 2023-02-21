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Andızotu bitkisi neye iyi gelir?

Andızotu diğer ismiyle atgözü bitkisi, nefes darlığı gibi birçok hastalığa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:23
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Andızotu bitkisi neye iyi gelir?

Andızotu bitkisi neye iyi gelir?
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan andızotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Andızotu bitkisiyle ilgili detaylar haberimizde…

ANDIZOTU BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur. Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır. Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer.

ANDIZOTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİR?

- Mideyi kuvvetlendirir

-Balgam söker

-Mikropları öldürür

-Vücutta biriken tuzu atar

-Üremi, nefrit, sistit, idrar yolları hastalıklarında faydalıdır

-Nefes darlığını giderir

-Karaciğer hastalıklarını tedavi eder

-Kaşıntıları keser

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar.

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