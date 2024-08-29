Andrea Pirlo kovuldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Andrea Pirlo kovuldu

Türkiye'de Karagümrük'ü de çalıştıran teknik direktör Andrea Pirlo, aldığı kötü sonuçlar sonrası Sampdoria yönetimi tarafından kovuldu.

İtalya Serie B'de Sampdoria'yı çalıştıran Andrea Pirlo, aldığı haber sonrası şoka uğradı.

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KOVULDU!
Pirlo, bu sezon Sampdoria ile 4 maça çıktı ve söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Di Marzio'nun haberine göre; Andrea Pirlo sabah saatlerinde yönetim tarafından görevinden alındı.

KARAGÜMRÜK'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI
45 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerine Juventus'ta başladı.

Pirlo, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları arasında Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.

Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra kariyerine ülkesi İtalya'da devam eden Pirlo, uzun bir sürenin ardından Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'nın başına geçti.

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