Andrea Pirlo kovuldu

İtalya Serie B'de Sampdoria'yı çalıştıran Andrea Pirlo, aldığı haber sonrası şoka uğradı.

KOVULDU!

Pirlo, bu sezon Sampdoria ile 4 maça çıktı ve söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Di Marzio'nun haberine göre; Andrea Pirlo sabah saatlerinde yönetim tarafından görevinden alındı.

KARAGÜMRÜK'Ü ÇALIŞTIRMIŞTI

45 yaşındaki teknik adam, teknik direktörlük kariyerine Juventus'ta başladı.

Pirlo, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonları arasında Fatih Karagümrük'ü çalıştırdı.

Karagümrük'ten ayrıldıktan sonra kariyerine ülkesi İtalya'da devam eden Pirlo, uzun bir sürenin ardından Serie A'dan Serie B'ye düşen Sampdoria'nın başına geçti.