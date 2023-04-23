Andrea Pirlo'dan flaş Galatasaray itirafı

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



"KARAKTERİMİZİ KOYDUK"

Maçla ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Bugün sahaya karakterimizi koyduk." dedi.



"ÇOK BÜYÜK ŞANSLAR VERMEDİK"

Fazla gol yemelerinin hatırlatılması üzerine Pirlo "Galatasaray'a çok büyük şanslar vermedik. Maçlarımızda bireysel hata, duran top, penaltı... Bizi bir şekilde gol yemeye itiyor. Bunlara sürekli çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.



"ZATEN DIŞARIDA DA GÖRÜŞÜYORUZ"

Okan Buruk ve Mauro Icardi ile konuşması sorulan Pirlo "Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim. Zaten dışarda da görüşüyoruz. Mauro Icardi ile selamlaştık. İtalya'da oynamış oyuncuları burada gördüğüm için mutlu oluyorum." dedi.