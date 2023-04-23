Andrea Pirlo'dan flaş Galatasaray itirafı

Galatasaray ile 3-3 berabere kalan Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Andrea Pirlo'dan flaş Galatasaray itirafı

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

"KARAKTERİMİZİ KOYDUK"
Maçla ilgili konuşan İtalyan teknik adam "Öğrencilerimi tebrik ediyorum, çok önemli bir puan aldığımızı düşünüyorum. Bugün sahaya karakterimizi koyduk." dedi.

"ÇOK BÜYÜK ŞANSLAR VERMEDİK"
Fazla gol yemelerinin hatırlatılması üzerine Pirlo "Galatasaray'a çok büyük şanslar vermedik. Maçlarımızda bireysel hata, duran top, penaltı... Bizi bir şekilde gol yemeye itiyor. Bunlara sürekli çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

"ZATEN DIŞARIDA DA GÖRÜŞÜYORUZ"
Okan Buruk ve Mauro Icardi ile konuşması sorulan Pirlo "Okan Buruk'u tebrik ettim ve başarılar diledim. Ligin lideri konumundalar, iyi oynuyorlar. Bunu devam ettirebileceklerini söyledim. Zaten dışarda da görüşüyoruz. Mauro Icardi ile selamlaştık. İtalya'da oynamış oyuncuları burada gördüğüm için mutlu oluyorum." dedi.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Giden otomobil ateş topuna döndü. Alev alev yanan otomobil küle döndü Güncel
Giden otomobil ateş topuna döndü. Alev alev yanan otomobil küle döndü
Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nu yanına alarak video paylaştı: Yiğitlerim Siyaset
Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu’nu yanına alarak video paylaştı: Yiğitlerim
FA Cup'ta Manchester derbisi sahne alacak Spor
FA Cup'ta Manchester derbisi sahne alacak
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım Spor
Fenerbahçe'den Galatasaray maçı sonrası flaş paylaşım
Soylu’nun mitingi AKP’nin bitişinin resmi Yazarlar
Soylu’nun mitingi AKP’nin bitişinin resmi
Boey Beşiktaş'a odaklandı Spor
Boey Beşiktaş'a odaklandı