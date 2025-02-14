Andrej Mangold büyük ihanetle sarsıldı

Alman televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Bachelor eski yıldızı ve eski basketbolcu Andrej Mangold, büyük bir ihanetle sarsıldı. Üç yıldır birlikte olduğu sevgilisi Annika Jung tarafından aldatıldığını öğrenen Mangold, yaşadığı şoku hayranlarıyla paylaştı.

HAVALİMANINDA ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİ

Mangold, Dominik Cumhuriyeti'nde yer aldığı "EXATLON Germany" adlı reality şovunun çekimleri nedeniyle aylardır Almanya’dan uzaktaydı. Ancak Almanya'ya dönüş yolunda hayatını değiştirecek bir gerçekle yüzleşti. "Salı günü havaalanında arkadaşlarım tarafından durduruldum. Onların beni karşılaması başta garip geldi. Ardından yol boyunca bana Annika'nın beni aldattığını anlattılar. O an tamamen yıkıldım," diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

Mangold'un aktardığına göre, sevgilisi Annika Jung, onun Almanya’da olmadığı dönemde kendisini defalarca aldatmış ve bu konuda arkadaşlarından kesin kanıtlar almıştı. "Maalesef artık yalnızım. Dünden itibaren ilişkim sona erdi," diyerek acı gerçeği kabul etti.

"BU ACIYI KİMSENİN YAŞAMASINI İSTEMEM"

Aldatıldığını öğrenen Mangold, psikolojik olarak çöküntü yaşadığını da itiraf etti. "Tamamen yıkıldım, dünyam başıma yıkıldı. Kimsenin böyle bir acı yaşamasını istemem," ifadelerini kullandı.

Geçmişte Almanya milli basketbol takımında forma giyen ve ardından televizyon dünyasına atılan Mangold, Annika Jung ile evlenmeyi ve bir aile kurmayı düşündüğünü de açıkladı. "Aslında bu yıl ona evlenme teklifi etmeyi planlıyordum ama artık her şey bitti," dedi.

İHANETİN ARDINDAN KESİN AYRILIK

Mangold, ihanetin ardından Annika ile hiçbir şekilde iletişim kurmadığını, hatta eve bile dönmeyeceğini belirtti. "Ortak bir arkadaşımız aracılığıyla Annika'ya artık eve dönmeyeceğimi ilettim. Bu konuyu tamamen kapatmak istiyorum," diyerek kesin kararını açıkladı.

Öte yandan Annika Jung ise iddialara ilişkin sessizliğini koruyor. Avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendisine yöneltilen suçlamaların büyük ölçüde gerçeği yansıtmadığını belirterek hukuki yollara başvuracağını duyurdu.