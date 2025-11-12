2023 yılında Andres Iniesta, Peru'da Never Say Never Sudamerica adlı şirketin kurulduğunu kamuoyuna duyurdu. Söz konusu şirket, ülkede etkinlikler düzenleyecekti. Planlanan etkinlikler arasında Peru ile İspanya arasında bir efsaneler maçı, bir pop müzik festivali ve uluslararası bir dostluk karşılaşması bulunuyordu.

İddiaya göre Iniesta’nın eğlence sektöründeki şirketi ve onun Güney Afrika’daki iştiraki etkinliklere finansman sağlamak için görüşmelere başladı. Finansman sağlanan kişilerden biri Perulu iş insanı Ivan Petrozzi'ydi. Şirket ile Petrozzi 2023 Temmuz’unda bir ortaklık ve katılım sözleşmesi imzaladı. Bu sözleşmeye göre, Petrozzi etkinliklere finansman sağladı. Yatırım her etkinlik için ayrı yapılıyordu. Tıplamda 600 bin dolar fon sağlandı. Ancak söz konusu etkinliklerden sadece biri düzenlenebildi ve o da ekonomik bir fiyaskoyla sonuçlandı.

Petrozzi, katıldığı bir televizyon programında daha sonra yaşananları şöyle anlattı: "Iniesta’nın adı bir 'yem' olarak kullanıldı. Toplanan para ortadan kayboldu. Peru’daki şirket, tamamen Güney Afrika’daki ana şirket tarafından kontrol edilen bir yan kuruluştan ibaretti. Biz olara başvurduk ama hiçbir yanıt alamadık. Bu nedenle avukatlarımız aracılığıyla şirkete bir resmi ihtarname önderdik, yine cevap gelmedi. Bunun üzerine dosya savcılığa taşındı."

INIESTA: PERU ADALETİNE GÜVENİYORUM

Savcılığa yapılan şikayette Iniesta’nın isim ve imajının, yatırımcıları çekmek için 'teminat' olarak kullanıldığı belirtildi. Iniesta tüm suçlamaları yalanladı ve haberleri 'kötü niyetli' olarak nitelendirdi. Eski futbolcu, Peru adaletine güvendiğini ve sürecin kısa sürede aydınlığa kavuşacağını belirtti.