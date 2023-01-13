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Android 13’ün gizli özelliği ortaya çıktı. Kullanıcıları heyecanlandıracak değişiklik

Android 13’e simge değiştirme özelliği geliyor. İşte detaylar…

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 09:28
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Android 13’e simge değiştirme özelliği geliyor

Android 13’ün gizli özelliği ortaya çıktı. Kullanıcıları heyecanlandıracak değişiklik
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Android 13'ün yeni beta sürümünde telefonlardaki uygulama simgeleri temaya uygun olarak tek bir renkte toplanabiliyor.

ANDROİD UZMANI ORTAYA ÇIKTI

Ancak Android uzmanı olan Mashaal Rahman, tüm beta sürümünü uzun bir Twitter dizisinde detaylı olarak anlattı ve dikkat çekici özelliği ortaya çıkardı.

Android’in yeni beta sürümünde birçok kullanıcıyı heyecanlandıracak bir özelliğe ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı. Mashaal Rahman, yeni yamayı incelerken Pixel telefonlarda Material You temasını yansıtan uygulama simgelerini ortaya çıkardı.

SİMGELER UYUMLU OLACAK

Yapılan paylaşıma göre Android telefonlardaki uygulama simgeleri temaya uygun olarak tek bir renkte toplanacak. Böylece uygulama simgeleri tek bir görünüme sahip olacak ve anasayfada çok daha güzel bir uyum yakalanmış olacak.

Rahman’ın yaptığı açıklamaya göre Android 13 betasında ortaya çıkan simge değiştirme özelliği varsayılan olarak devre dışı bırakılmış durumda. Bu nedenle beta kullanıcılarının simge özelleştirmeyi kullanabilmesi için telefon ayarlarında değişiklik yapması gerekiyor.

DESTEKLENİP DESTEKLENMEYECEĞİ BİLİNMİYOR

Bu özellik aktif edildiğinde üçüncü taraf uygulamaları dahil tüm simgeler tek bir görünüme kavuşuyor. Bu özelliğin uygulama geliştiricileri tarafından desteklenip desteklenmeyeceği ise henüz bilinmiyor. Bazı şirketlerin bu sistemi desteklememesi durumunda ise orijinal ve temaya uygun uygulama havuzunda ortaya garip bir görüntü çıkabilir.

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