Milyonlarca kullanıcının beklediği özellik Android 14’e geliyor

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Mishaal Rahman tarafından yapılan bir Twitter paylaşımında, en son Android 14 geliştirici önizlemesinin bazı kullanıcılar için ayrı bildirim ve zil sesi ayarları sunduğunu söyledi.

Bu seçeneklere, ‘Ayarlar’ bölümündeki ‘Ses‘ kısmına girerek veya telefonunuzdaki ses düğmelerinden bastıktan sonra alt kısımda bulunan menüye dokunarak erişilebilecek.

NE ZAMAN GELECEĞİ BİLİNMİYOR

Bu özelliğin ne zaman sunulacağı ise henüz belirsiz. Çünkü Google‘dan daha önce de buna benzer bir çalışma görülmüştü.Şirket geçtiğimiz yıl Android 13 QPR2 beta sürümünde de bildirim ve zil sesi ayarlarını ayırmak için bir çalışma yapmıştı.

Google, Android 14‘ü temmuz ya da ağustos aylarında sunmayı planlıyor. Yeni nesil işletim sisteminin açık beta sürümü ise haziran ayında piyasaya çıkacak.