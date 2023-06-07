Android telefonlarda tahtın sahibi belli oldu. İşte en çok kullanılan sürüm

Google’ın verilerine göre en çok kullanılan Android sürümlerde Android 11 zirveye oturdu.

Android telefonlarda tahtın sahibi belli oldu. İşte en çok kullanılan sürüm

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google son 10 yıldır düzenli şekilde Android kullanım verilerini paylaşıyor. Google’ın Mayıs 2023 ayı için yayınladığı verilere bakarsak durum oldukça tuhaf.

Şu an birçok Android kullanıcısı Android 14 sürümünü beklerken pazardaki kral tahtında Android 11 oturuyor. Arada 3 ayrı Android sürümü olması da işin bir başka boyutu. Android 11’in vezirliğini ise onun arkasından gelen Android 10 yapıyor.

Daha sonrasında kullanım yüzdelerine göre liste Android 12 ve 13 olarak devam ediyor.

Yüzdelerine göre sıralama yapmamız gerekirse bizi tam olarak şöyle bir liste karşılıyor:

Android 11: Yüzde 23,1

Android 10: Yüzde 17,8

Android 12: Yüzde 16,3

Android 13: Yüzde 15

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