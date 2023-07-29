Android’de ‘virüs istilası’. Bu uygulamalar kullanıcıları tehdit ediyor

Google Play ve üçüncü taraf mağazalarda bulunan bazı Android uygulamaları, kötü amaçlı yazılımlar içeriyor.

Android’de ‘virüs istilası’. Bu uygulamalar kullanıcıları tehdit ediyor

shiftdelete'nin haberine göre; Siber güvenlik araştırmacıları, CherryBlos ve FakeTrade adlı iki zararlı yazılım ailesini ortaya çıkardı. Bu uygulamalar, kullanıcıların finansal ve kişisel bilgilerini çalmaya çalışıyor.

CherryBlos ve FakeTrade nasıl çalışıyor?

CherryBlos saldırısı, kullanıcıları sahte web sitelerine yönlendirerek virüslü uygulamaları indirmelerini istiyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların banka hesaplarını, kredi kartlarını ve diğer kimlik bilgilerini ele geçirmeye çalışıyor.

FakeTrade saldırısı ise kullanıcıları para kazanma vaadiyle kandırarak dolandırıyor. Bu uygulamalar, kullanıcıların belirli bir miktar para yatırmasını istiyor. Ancak para yatıran kullanıcılar, paralarını geri alamıyor.

Hangi uygulamalardan uzak durmalısınız?

Siber güvenlik araştırmacıları, yaklaşık 30 zararlı uygulama tespit etti. Bu uygulamaların bazıları Google Play’de yer alıyor. Bu uygulamalardan birini indirdiyseniz, hemen silmenizi ve bankacılık uygulaması gibi finansal hesaplarınızın şifresini değiştirmenizi tavsiye ediyoruz.

Zararlı uygulamaların listesi şöyle:

  • CryptoTalker
  • Happy Extractor
  • Robot 2000
  • NeuralLink
  • AMA
  • BBShop
  • Canyon
  • Domo
  • Envoy
  • Fair
  • FIRETOSS
  • Gobuy
  • GoDo
  • Goshop
  • Huge
  • Koofire
  • Leefire
  • Moshop
  • NtBuy
  • Onefire
  • Papaya
  • Saya
  • Smartz
  • Upwork
  • WebFx
  • Youtech

Android cihazlarda bu tarz tehlikeli uygulamaların sayısı artıyor. Bu nedenle uygulama indirirken dikkatli olmanız ve güvenilir kaynaklardan yararlanmanız gerekiyor.

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