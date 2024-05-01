Kayseri’de korkutan kaza: 3 yaralı

Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, M.D. kontrolündeki hafif ticari araç ile Ş.T. kontrolündeki otomobil kaza yaptı. Kazanın şiddetiyle savrulan ticari araç, rejüje çarptı ve ters döndü.

Kaza sonucunda, ticari araçta bulunan yolcular, T.D. ve A.D. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.R. yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.