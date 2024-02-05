Anemi tedavisinde önemli noktalar ortaya çıktı. Anemiye iyi gelen besinler nelerdir?

Ökkeş Bölükbaşı
Anemi tedavisinde önemli noktalar ortaya çıktı. Anemiye iyi gelen besinler nelerdir?
İnsanların korkulu rüyası olan anemi tedavisinde önemli noktaların ortaya çıkması dikkat çekti.

Anemi, kandaki hemoglobin (Hgb) seviyesinin normalden düşük olması durumudur.

Normal seviyeler erkeklerde 13gr/dl, gebe olmayan kadınlarda 12gr/dl, gebelerde ise 11gr/dl'dir. Aneminin en yaygın nedeni demir eksikliğidir.

Demir eksikliği özellikle menopoz öncesi kadınlarda adet kanamaları, yetersiz beslenme, sindirim sistemi hastalıkları veya kan kaybı nedeniyle oluşabilir.

Anemi, kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren çeşitli belirtilere yol açabilir.

Bunlar arasında yorgunluk, halsizlik, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, solgunluk, bacak krampları ve uykusuzluk sayılabilir.

Anemi tedavisi için doktorun önerdiği demir takviyesi alınmalı ve düzenli olarak kan testleri yaptırılmalıdır.

Demir takviyesi ağızdan, kas içine veya damardan verilebilir. Ayrıca beslenmede de demir içeren gıdalar tüketilmelidir.

Bunlar arasında kırmızı et, kuru baklagiller, kuru meyveler, tahin, pekmez, tavuk, taze sebzeler, ton balığı, kuruyemiş, yumurta ve yeşil yapraklı sebzeler bulunmaktadır.

İlgili Haberler
Kansızlık neden olur?
Kansızlık nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
Kansızlık hangi besinlerle önlenir
Son Haberler
Azerbaycan'da 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı Dünya
Azerbaycan'da 30 yıl aradan sonra seçim heyecanı
Deprem travmasıyla başa çıkabilmek için 6 öneri ortaya çıktı Sağlık
Deprem travmasıyla başa çıkabilmek için 6 öneri ortaya çıktı
Ateş kesilmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Ateş kesilmek deyimi ne anlama geliyor?
Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı Yerel Haberler
Yan yatan araçta 6 kişi yaralandı
Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı Gündem
Hataylılar Erdoğan’ın sözlerine yanıt verdi: Acılarımız daha da katlandı
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı Spor
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe'yi tercih etmesindeki en büyük nedeni açıkladı
Uyuşturucu tacirlerine baskın Gündem
Uyuşturucu tacirlerine baskın