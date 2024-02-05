Anemi tedavisinde önemli noktalar ortaya çıktı. Anemiye iyi gelen besinler nelerdir?

Anemi, kandaki hemoglobin (Hgb) seviyesinin normalden düşük olması durumudur.

Normal seviyeler erkeklerde 13gr/dl, gebe olmayan kadınlarda 12gr/dl, gebelerde ise 11gr/dl'dir. Aneminin en yaygın nedeni demir eksikliğidir.

Demir eksikliği özellikle menopoz öncesi kadınlarda adet kanamaları, yetersiz beslenme, sindirim sistemi hastalıkları veya kan kaybı nedeniyle oluşabilir.

Anemi, kişinin günlük yaşam kalitesini düşüren çeşitli belirtilere yol açabilir.

Bunlar arasında yorgunluk, halsizlik, kalp çarpıntısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, solgunluk, bacak krampları ve uykusuzluk sayılabilir.

Anemi tedavisi için doktorun önerdiği demir takviyesi alınmalı ve düzenli olarak kan testleri yaptırılmalıdır.

Demir takviyesi ağızdan, kas içine veya damardan verilebilir. Ayrıca beslenmede de demir içeren gıdalar tüketilmelidir.

Bunlar arasında kırmızı et, kuru baklagiller, kuru meyveler, tahin, pekmez, tavuk, taze sebzeler, ton balığı, kuruyemiş, yumurta ve yeşil yapraklı sebzeler bulunmaktadır.