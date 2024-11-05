Anemos Trio, Pera’da

Flütte Aysu Zehra Şanyer, klarnette Ebru Mine Sonakın ve fagotta Onur Üzülmez’den oluşan Anemos Trio, geniş repertuvarı ve özgün yorumuyla müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 9 Kasım Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyicilere hem sanatsal hem de atmosferik bir müzikal yolculuk vadediyor.