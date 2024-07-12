Angel Di Maria imzayı attı

Kaynak: Haber Merkezi
Angel Di Maria imzayı attı

Beşiktaş'ın uzun süredir transfer gündeminde olan Angel Di Maria'nın imzayı attığı bildirildi.

Beşiktaş, Arjantinli dünyaca ünlü futbolcu Angel Di Maria'yı Benfica ile sözleşmesinin bitmesinin ardından transfer gündemine almıştı.

Transferin Di Maria'lı Arjantin Milli Takımı'nın Copa America maçlarının tamamlanmasından sonra gerçekleşeceği ileri sürülüyordu.

Ancak Beşiktaş'a kötü haber geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Arjantinli yıldız, Benfica ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Angel Di Maria geçen sezon Benfica formasıyla 48 maça çıkıp 17 gol attı, 15 de asist yaptı.


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