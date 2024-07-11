Angel Di Maria kararını verdi

Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba harcadığı Arjantinli yıldız Angel Di Maria için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

CNN Portugal’ın haberine göre, Di Maria, eski kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025’e kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Tarafların görüşmelerde anlaştığı ve imza aşamasına geldiği belirtiliyor.

Copa America’da ülkesini temsil eden Di Maria’nın turnuva sona erdiğinde hemen Benfica formasını giyeceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica’da 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asistle oynadı.