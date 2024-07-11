Angel Di Maria kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Angel Di Maria kararını verdi

Beşiktaş'ın istediği Arjantinli yıldız flaş bir karar aldı.

Beşiktaş’ın uzun süredir kadrosuna katmak için çaba harcadığı Arjantinli yıldız Angel Di Maria için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

CNN Portugal’ın haberine göre, Di Maria, eski kulübü Benfica ile sözleşmesini Haziran 2025’e kadar uzatmaya hazırlanıyor.

Tarafların görüşmelerde anlaştığı ve imza aşamasına geldiği belirtiliyor.

Copa America’da ülkesini temsil eden Di Maria’nın turnuva sona erdiğinde hemen Benfica formasını giyeceği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz sezon Benfica’da 49 resmi maça çıkan Di Maria, bu mücadelelerde 17 gol atıp 15 asistle oynadı.

gsozhysagai1tos.jpeg

İlgili Haberler
İlke ve Yaren Nur finalde
İlke ve Yaren Nur finalde
Son Haberler
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu? Ekonomi
Sosyal yardım ödemelerine zam. Yaşlı, engelli, doğum yardımı kaç lira oldu?
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi Ekonomi
ABD bütçesi 66 milyar dolar açık verdi
Sıcak para öldürmez ama süründürür Yazarlar
Sıcak para öldürmez ama süründürür
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız. Yazarlar
İktidar güçlerinin kuşatması altındayız.
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede? Yazarlar
Üstün zekâlı 600 bin çocuk nerede?
Sandıktan Türkçe çıktı Yazarlar
Sandıktan Türkçe çıktı
Taksit meselesi Yazarlar
Taksit meselesi