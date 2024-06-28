Angel Di Maria tamam. Son sözü Jorgelina Cardoso söyleyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Angel Di Maria tamam. Son sözü Jorgelina Cardoso söyleyecek

Beşiktaş'ın Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ile anlaştığı belirtildi. Transferde son sözü eşi Jorgelina Cardoso söyleyecek.

Angel Di Maria kabul etti

Beşiktaş'ın Portekizli Rafa Silva'dan sonra yine dünyaca ünlü bir yıldızı daha bitirmeye çok yakın olduğu ortaya çıktı.

Siyah beyazlıların Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile anlaştığı öğrenildi.

Di Maria geçen sezon Benfica'da Rafa Silva ile birlikte forma giymişti.

Şu anda Arjantin Milli Takımı'nda Amerika Kupası'nda mücadele eden Di Maria'nın yıllık 5 milyon eurodan 2 yıllık anlaşmayı kabul ettiği belirtildi.

Arjantinli futbolcunun eşi Jorgelina Cardoso'ya danışmak için siyah beyazlı kulüpten süre istediği ifade edildi.

Jorgelina Cardoso'nun Di Maria'nın transferlerinde etkili olduğu, İstanbul'da yaşayıp yaşamama konusundaki kararını vermesinin beklendiği öne sürüldü.

36 yaşındaki futbolcu 2014-15 sezonunda Manchester United'da forma giymiş, eşinin İngiltere'de yaşamak istememesi nedeniyle bir sezon sonunda ayrılmıştı.

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