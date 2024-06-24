Angelina Jolie 15 yaşındaki kızı ile alışverişte görüntülendi

Kaynak: Haber Merkezi
Angelina Jolie 15 yaşındaki kızı ile alışverişte görüntülendi

Angelina Jolie, Cumartesi günü New York'ta 15 yaşındaki kızı Vivienne ile alışveriş yaparken kameralara yakalandı.

49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie 15 yaşındaki kızı Vivienne ile birlikte kitabevi de dahil olmak üzere çeşitli mağazaları ziyaret ederken görüntülendi.

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Jolie ve eski kocası Brad Pitt'in en küçük kızı Vivienne, eşyalarını siyah bir sırt çantasında taşıdı.

Geçen ay mayıs ayında Vivienne'in, babası Brad Pitt'in soyadını The Outsiders Playbill'deki adından çıkardığı ortaya çıkmıştı.

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Jolie ve Pitt’in kızı, Vivienne Jolie-Pitt yerine Vivienne Jolie olarak yer aldı. Adını yasal olarak değiştirip değiştirmediği ise bilinmiyor.

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