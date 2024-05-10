Angelina Jolie ile Brad Pitt bir türlü boşanamıyor.

Angelina Jolie ile Brad Pitt arasında sular durulmuyor. 2016 yılında ayrılan Pitt ile Jolie'nin hukuk savaşı devam ediyor.

Her gecen gün dava ile ilgili yeni bilgiler sızarken şimdi de işten kovulan güvenlik görevlisi konuştu. Eski koruma Tony Webb mahkemeye, iki güvenlik personelinin Brad Pitt'in yanında yer almasının ardındanJolie'nin kendisini kovduğunu söyledi. Ardından da Angelina Jolie’nin çocuklarını babaları Brad Pitt’e karşı doldurduğunu ve ona cephe almalarını istediğini söyledi.

Brad Pitt'in yakınları ise dava boyunca Jolie'nin "gerçeği çarpıttığını" ve kendisine karşı çıkanların itibarını zedelemeye çalıştığını iddia etti.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında 6 çocuğu bulunan çiftin velayet davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Eski aşıklar, Angelina Jolie'nin Fransa'daki Chateau Miraval şarap imalathanesindeki hisselerini satması konusunda kavga ediyor.