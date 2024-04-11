Angelina Jolie kızının hamlesi ile şoke oldu

Kaynak: The Sun
Angelina Jolie kızının hamlesi ile şoke oldu
Angelia Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh'nun gelecek ay 18 yaşına geldiğinde babasının yanına taşınacağı ve onunla yaşamak istediği ifade edildi.

2016 yılında birlikteliklerini sonlandıran ancak halen resmi olarak boşanmayan Angelia Jolie ile Brad Pitt gündemden düşmezken, çiftin 2006'da dünyaya gelen kızı Shiloh'nun hamlesi Jolie'yi şoke etti.

Çiftin kızı Shiloh'nun, babasıyla yaşamak istediği ve gelecek ay 18 yaşına geldiğinde babasının yanına Los Feliz, Kaliforniya'daki 6 milyon dolarlık malikanesine taşınmayı planladığı aktarıldı.

2006'da Namibya'da dünyaya gelen çiftin ilk biyolojik çocuğu Shiloh'nun velayeti Angelina Jolie'ye verilmişti. Pitt, çocuklarını sadece belirli zamanlarda görebiliyordu.

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NE OLMUŞTU?

Jolie, 2016 yılında uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüş, 48 yaşındaki Jolie fiziksel şiddetin 2016'daki uçak olayından "çok daha önce" başladığını iddia etmişti.

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DAVADAN AKLANMIŞTI

Brad Pitt, ayrılık sebebi olarak görülen uçaktaki kavgada çocuklarına şiddet uyguladığı iddialarını daha önce reddetmiş, olaya ilişkin FBI'ın soruşturması sonucunda da aklanmıştı.

60 yaşında Pitt, çocuklarının ortak velayetini talep etmekten vazgeçmişti. Daha önce çocuklarının velayetini Jolie ile yarı yarıya paylaşmak isteyen aktör, tüm velayetin Jolie'ye verilmesine itiraz etmedi.

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